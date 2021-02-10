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توك شو

فنان غير متوقع يكشف عن أول عمل له ودوره في المسلسل .. من هو؟

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:27 م
عمر رياض، فنان شاب
عمر رياض، فنان شاب
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فرح علاء الخولي
قال عمر رياض، فنان شاب، إن علاقته بجدته شهيرة وطيدة جدا "وانا لما بحتاج اي حاجة او عايز اتكلم بروح لها هي"، لافتا الي انها اول من شجعته على دخول مجال التمثيل وان يثقل موهبته

 اوضح عمر رياض ان والده ووالدته لم يرفضا بشكل اساسي ولكن كانا يرغبان في ان يكون لديه عمل مختلف واساسي بعيدا عن التمثيل ويكون مجرد موهبة يمارسها وليس كمهنة "بس انا لما كبرت فهمت وجهت نظرهم".

وكشف عمر رياض ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، انه يشارك في عمل سيتم عرضه قريبا خارج الموسم الرمضاني وهو "الكاتب والجلاد"، وهو عبارة عن حلقات وسيتم عرضه على احدى المنصات الالكترونية، مردفا انه لم يقرأ الحوار الخاص به كاملا حتى الان، ولكن من المفروض ان يلعب شخصية مدمن.

واوضح انه يعتبر هذا الدور كبداية صعبا جدا لأنه حالة غير موجودة ويجب ان يفصل بها عن شخصيته الحقيقية ويلعب الدور كما يجب ان يكون "ولكن من غير افورة"

 وتابع انه من الاشياء التي تمثل ايضا نوعا من الضغط عليه هو مقارنته بأحد من عائلته الفنية، وهذا حتى ان يثبت قدرته التمثيلية منفصلا عن عائلته، فجده من امه هو الراحل محمود ياسين وجدته الفنانة شهيرة، وامه رانيا محمود ياسين وابوه الفنان محمد رياض.

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