محافظ القليوبية الأسبق يثني على دور الرئيس في ترسيخ استراتيجية مكافحة الفساد

أكد اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق أن الفساد يؤثر على كل مناحي الحياة، ما يتطلب سلسلة من الإجراءات لمواجهته، أهمها إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة وتعديل التشريعات وتجديد الخطاب الديني والإعلامي.





جاء خلال الندوة التثقيفية التي عقدت تحت "الإصلاح الإداري واستراتيجية مواجهة الفساد"، التي نظمها مركز النيل للإعلام برئاسة رمضان عرفه، مدير عام الإعلام بالهيئة العامة للإستعلامات، بمشاركة الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية.





وأثنى المحافظ الأسبق على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ استراتيجية مكافحة الفساد، ودوره في إعادة العلاقة بين أجهزة الدولة والمواطن، فضلا عن تحسين جودة الحياة وجولته في عزبة الهجانه التي حركت المياة الراكدة وحققت الرضا لدى المواطنين.





كما أثنى على دور هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة مكافحة الفساد والاستراتيجية المكملة التى تنتهى عام 2022 مشيرا الى إن مقياس النجاح والفشل مقياس بشري وإرضاء المواطن والجهات السياسية والتنفيذية صعب جدا.





وطالب فرحات بعودة المجالس الشعبية المحلية بشكل عاجل لأن مقومات النظام المحلى أساسه المواطن وفي غياب المجالس المحلية هناك حلقة مفقودة في السلسلة فهى حلقة هامة لها إيجابياتها وسلبياتها فلا توجد محافظة بلا محافظ لذا لابد من وجود المجالس المحلية لأنها حماية للمسئول التنفيذى وتنقل أولويات المواطنيين وتراعي الموائمة بين إرضاء المواطن وقرارات المسئولين.





وأضاف أن مواجهة الفساد تستلزم تشخيصا للمشكلات ورصد أهم أسبابه وتحديد الأهداف والإجراءات التى تقوم بها أجهزة الدولة، إلى جانب تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الفساد.





وحول اتهام المحليات بالفساد، أكد "فرحات" أنه لا يمكن حصر الفساد في المحليات فقط ولا يمكن إسقاط الفساد على المحليات ووصمها بصفات تسيء لجهاز هام جدا وهو وحدات الإدارة المحلية التي يتحمل المحافظون مسئولية الرد والدفاع عنها، فالمحافظ هو حائط الصد أو بمثابة إسفنجة لامتصاص المشكلات فاللقاءات التى يعقدها المحافظ وجولاته الميدانية هامة جدا للتعرف على المشكلات ومعرفة القضايا التي تهم المواطن.





ولفت إلى أن قياس نسب الفساد في مصر يمثل صعوبة فإحصائيات مواجهة الفساد في مصر غير دقيقة وهناك أسباب لزيادة الفساد منها التراجع في القيم الاجتماعية وشيوع مصطلحات الشاى والقهوة، والاكرامية والتراضي، لإنهاء المصالح إلى جانب انتشار الوساطة والمحسوبية.





ونوه إلى أن القصور في الهياكل التنظيمية والبيروقراطية وقصور التشريعات في ظل كارثة أخرى تتضمن قلة البلاغات في قضايا الرشوة بسبب الخوف من الاضطهاد من المسئولين والخوف من توقف المصالح والقصور في حماية الشهود، وبالتالي جرى تزيين الفساد بسبب تشابك الأسباب المالية والقانونية وهناك وعي من قبل الرئيس بشأن تلك الأسباب.





وأشار إلى أن إدارات التفتيش المالى والإداري والتخطيط ليست مكانا لإقصاء الموظفين بوضعهم في تلك الأماكن، وكذلك يجب اصلاح المرتبات والأجور وخاصة في إدارات كالادارات الهندسية وتجديد الخطاب الديني والتوعية بخطورة الفساد وارساء مبادىء الشفافية والسلوك.