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حوادث

إصابة صياد قفز من نافذة منزله بالمطربة في الدقهلية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:46 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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همت الحسينى
اصيب صياد باصابات متفرقة ادت لفقده الوعى اثر قيامه بالقفز من نافذة بمنزله بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية وتبين انه مصاب بمرض نفسى.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزى بوصول محمد أحمد مختار الشوا ٣٠عاما صياد ، ومقيم شارع " بركات الجمال " بندر المطرية مصابا بفقدان للوعى ( إدعاء سقوط من علو ) وتم تحويله الى مستشفى المنزلة العام. 

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال شقيقه  السيد ٤٠ عاما صياد ومقيم بذات العنوان قرر بأن شقيقه يعاني من مرض نفسي وحال تواجده بالقرب من أحد النوافذ بالطابق الأول قام بالقفز منها وسقط ارضا مما أدى الى حدوث إصابتة ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك٠ 

وبسؤال شهود الواقعة  سامى حلمى الصديق السيد  ٥٦ عاما صياد ،والسيد عبدالرحيم عبد عبدالعال ٥٣ عاما صياد ويقيمان شارع" الجمال " بندر المطرية  ايدا ذات المضمون وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٢٧ /٢٠٢١ إدارى مركز المطرية وجارى إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة . 
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