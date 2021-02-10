مديرة بمعهد الأبحاث الكويتي تترأس جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية لعام 2021





وقال معهد الأبحاث في بيان صحفي اليوم، الأربعاء ، نشرته وكالة أنباء الكويت، إنها المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب امرأة عربية لرئاسة تلك الجمعية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية منذ تم إنشاؤها عام 1977 .