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اقتصاد

مديرة بمعهد الأبحاث الكويتي تترأس جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية لعام 2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:31 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية، انتخاب مديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع للمعهد الدكتورة فتوح الرقم لرئاسة جمعية مهندسي الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2021.


وقال معهد الأبحاث في بيان صحفي اليوم، الأربعاء ، نشرته وكالة أنباء الكويت، إنها المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب امرأة عربية لرئاسة تلك الجمعية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية منذ تم إنشاؤها عام 1977.



وأضاف أن الجمعية تضم أكثر من 18 ألف عضو من أكثر من 100 دولة وتعنى بتطوير الكفاءات في مجال هندسة الطاقة من خلال التدريب المتخصص وشهادات الاعتماد والفعاليات العلمية والتقنية.


وتشغل الدكتورة المهندسة فتوح الرقم حاليا منصب رئيس فرع الكويت لجمعية مهندسي الطاقة الأمريكية ومساعد تطوير العضوية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط.

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