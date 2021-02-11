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مرأة

لذيذة ومغذية.. طريقة عمل أم علي بالجلاش

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:00 ص
طريقة عمل ام علي
طريقة عمل ام علي
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نهى هجرس
تعد أم علي من الحلويات المصرية الشهيرة، ويمكن اعدادها بالعديد من الطرق المختلفة مثل استخدام العيش او الرقاق، ولكن اليوم نقدم لكم طريقة عمل أم علي بالجلاش للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير أم علي بالجلاش
جلاش 
3 كوب لبن
نصف كوب قشطة بلدي 
نصف كوب سكر 
زبيب 
جوز هند 
2 ملعقة كبيرة سمن
زيت للقلي 

طريقة تحضير أم علي بالجلاش
* يخلط الزيت مع السمنة فى إناء على النار

* يقطع الجلاش ويقلى فى الزيت

* يخلط اللبن مع السكر والقشطة على النار

* يوضع الجلاش فى الطاجن

* يضاف على الوجه خليط اللبن والزبيب وجوز الهند

* يوضع الطاجن فى الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم .
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة ومغذية.. طريقة عمل أم علي بالجلاش

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