بمساعدة الأهالي .. انتشال أتوبيس سقط في ترعة الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة الأهالي، اليوم الأربعاء، من انتشال أتوبيس نقل عمال من ترعة الإسماعيلية، وذلك عقب تصادم 3 أتوبيسات بطريق "الإسماعيلية-الزقازيق"، بسبب الشبورة المائية وإصابة 65 شخصا في الحادث.





كان حادث تصادم 3 أتوبيسات، وقع على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، تقل عمال شركة للاستثمار بالإسماعيلية.





واستغرق انتشال الاتوبيس الغارق نحو 3 ساعات، بعد فشل ونش قدرته 40 طنا واستدعاء معدات اخري لانتشاله.





تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقى العلاج الذى يعمل كمستشفى طوارئ بعد غلق المستشفى العام بالإسماعيلية وتحويله إلى مجمع طبى، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الشديدة.





وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بوقوع حادث بين تصادم أتوبيسين، بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، ويحملان عمال شركة الاستثمار بالإسماعيلية.





وأكد مصدر طبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكدمات بالجسم، وكسور.