لأول مرة منذ سنوات .. مطلوب رواد فضاء في أوروبا

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية " E S A " عن وظائف شاغرة لرواد الفضاء في خطوة لم تقم بها منذ أكثر من 10 سنوات، و فتحت باب التقدم لتلك الوظيفة بدءا من 31 مارس القادم.





حسب ما ورد في " سي إن إن"، فإن الوكالة الفضائية الأوروبية أعلنت عن حاجتها لمتقدمين لوظيفة رائد فضاء و اعلنت عن فتح باب التقدم منذ 31 مارس حتى 28 مايو .





و اعلنت الوكالة، أن مواطني الدول الأوربية فقط من يحق لهم التقدم لتلك الوظيفة، و ان تتراوح أطوالهم بين 153 حتى 190و أن يجيد التحدث باللغة الانجليزية و أن تتراوح أعمارهم 27-37 .





تشترط الوكالة أيضا درجات علمية و دراسية أو ما يعادلها خلال المسيرة الدراسية في العلوم الطبيعية أو في الهندسة أو في الطب، و يفضل خبرة أكثر من 3 سنوات في الحياة المهنية .







