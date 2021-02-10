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منوعات

لأول مرة منذ سنوات .. مطلوب رواد فضاء في أوروبا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:08 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية " E S A "  عن وظائف شاغرة لرواد الفضاء في خطوة لم تقم بها منذ أكثر من 10 سنوات، و فتحت باب التقدم لتلك الوظيفة  بدءا من 31 مارس  القادم. 

حسب ما ورد في " سي إن إن"، فإن الوكالة الفضائية الأوروبية أعلنت عن حاجتها لمتقدمين لوظيفة رائد فضاء و اعلنت عن فتح باب التقدم منذ 31 مارس حتى 28 مايو . 

و اعلنت الوكالة، أن مواطني الدول الأوربية فقط من يحق لهم التقدم لتلك الوظيفة، و ان تتراوح أطوالهم بين 153 حتى 190و أن يجيد التحدث باللغة الانجليزية و أن تتراوح أعمارهم 27-37 . 

تشترط الوكالة أيضا درجات علمية و دراسية أو ما يعادلها خلال المسيرة الدراسية في العلوم الطبيعية أو في الهندسة أو في الطب، و يفضل خبرة أكثر من 3 سنوات في الحياة المهنية . 


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