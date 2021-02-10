هل سنحصل على لقاح كورونا كل عام؟ جونسون آند جونسون تجيب

توقع المدير التنفيذي لشركة جونسون آند جونسون، أليكس جورسكي، أن يحصل الناس على لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مدى السنوات المقبلة.





وقال جروسكي في تصريح نقلته شبكة "سي ان بي سي"، ردا على تساؤل حول إمكانية استمرار حصول الناس على لقاحات كل عام مثل لقاح الانفلونزا، إن هذا الأمر سيتوقف على تطور سلالات فيروس كورونا.





وأضاف: "في كل مرة يتغير فيها الفيروس، يمكننا رؤية متغير آخر في الفيروس، بمعنى أن كل طفرة يمكن أن يكون لها تأثير على قدرة اللقاحات، على سبيل المثال، لدرء الأجسام المضادة أو الحصول على نوع مختلف من الاستجابة ليس فقط للعلاج ولكن أيضًا للقاح".





وتابع: "أعتقد اننا سنحصل على لقاحات كورونا كل عام، مثلما يحدث مع لقاحات الانفلونزا، لم استطع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، لكن اعتقد أن الفيروس سيظل يعيش بيننا".





وتقدمت جونسون آند جونسون بطلب الحصول على حق الاستخدام الطارئ إلى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.