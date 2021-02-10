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أخبار العالم

الصحة الاردنية تكشف حقيقة خطر لقاح كورونا ووفاة بعض الأشخاص بعد الجرعة الأولى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:29 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
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محمود نوفل
 
كشفت وزارة الصحة الاردنية حقيقة ماتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وفاة بعض الأشخاص " بعد تلقيهم الجرعة الأولى من لقاح كورونا حيث نفت صحه مايتم تداوله.

وأكدت الوزارة الاردنية في بيان لها اليوم   أن لقاح كورونا المستخدم في الحملة الوطنية آمن ولا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يسبب الإصابة بمرض كورونا.

وأوضحت  الوزارة قائلة : أن فعالية المطعوم تزداد وتصل إلى حدها المتوقع بعد أسابيع من الجرعة الثانية. 

وذكرت الوزارة الاردنية أن تلقي المطعوم لا يعفي أبدا من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة والمتمثلة في لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين.

كما وجهت  الوزارة الاردنية  المواطنين الي ضرورة متابعة المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا واخذ اللقاح من مصادرها الرسمية من خلال موقع كورونا الرسمي على موقع وزارة الصحة https://corona.moh.gov.jo ومنصات التواصل الاجتماعي. 

ودعت الوزارة الجميع الدخول الى منصة التسجيل لاخذ لقاح كورونا على الرابط https://vaccine.jo ضمن خطوات بسيطة وسلسلة، كون اللقاح ناجعا وفعالا.
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