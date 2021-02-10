ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية اللبنانية تعلن تضامنها مع السعودية في وجه أي اعتداء على سيادتها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:36 م
الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانا صحفيا بشأن الاعتداء على مطار أبها السعودي حيث دانت فيه الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، والذي أدّى إلى حريق في طائرة مدنية.

وأكدت الخارجية اللبنانية مجددا على تضامنها مع المملكة العربية السعودية في وجه أيّ اعتداء على سيادتها وأيّ محاولات لتهديد أمنها واستقرارها.

‏وأضافت الخارجية اللبنانية، في هذا السياق، تستنكر الوزارة بشدّة وتدين استهداف المدنيين الأبرياء. 

وفي نهاية البيان دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إلى التقيّد واحترام كافّة القوانين والمواثيق الدوليّة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

منها مصر وعمان.. إدانات عربية واسعة للهجوم الإرهابي على ناقلة نفط قبالة ميناء جدة

أخبار السعودية اليوم.. خادم الحرمين يعلن ميزانية 2021.. دعم القطاع الخاص للمحافظة على وظائف المواطنين.. إدانات للاعتداء الإرهابي في جدة.. و90% من المجتمع السعودي يلتزم بالإجراءات الاحترازية

إعلامي لبناني: اعتداء الحوثيين على السعودية يشكل خطرًا على الأمن والملاحة الدوليين

الكويت تدين استهداف الحوثيين لـ الرياض: استمرار جرائم الميليشيات يهدد استقرار المنطقة

الأردن ومجلس التعاون ينددان باستهداف الحوثيين للعاصمة السعودية

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على محاولة استهداف الحوثيين لـ الرياض

ترشيحاتنا

يهدد حياتك.. 5 علامات تشير لإصابتك بالكبد الدهني

شهيرة عن حفيدها عمر: أنا اللي وقفت في ضهره رغم إحباط والديه

تحذير حكومي لمغازل القطن

قرار سعودي عاجل بإغلاق مساجد بسبب كورونا

بسبب كورونا.. قرار إماراتي عاجل في إمارة رأس الخيمة

احتراق طائرة سعودية بعد استهداف ميليشيات الحوثي لـ مطار أبها الدولي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

إطلالة شتوية.. هبة مجدي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد

ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية .. من هي بسمة الكويتية