موعد تدريب مولودية الجزائر استعدادا لمواجهة الزمالك

يخوض فريق مولودية الجزائر مرانه الرئيسي، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس، على إستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك.









وعلى النقيض أدى محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران المقام حاليا على استاد القاهرة الدولي.









وركز عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، خلال التدريب على سرعة رد فعل الحراس، وكيفية التعامل مع التسديدات القوية من داخل وخارج منطقة الجزاء.







