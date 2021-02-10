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رياضة

باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لتحفيزهم قبل مواجهة مولودية الجزائر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:21 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي، على استاد القاهرة الدولي، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وتحقيق الفوز على مولودية الجزائر، وحصد النقاط الثلاث في بداية مشوار الفريق الإفريقي.

ويستضيف الزمالك نظيره مولودية الجزائر في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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