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مرأة

بـ الذهبي اللامع.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:14 م
درة
درة
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نهى هجرس
شاركت الفنانة درة، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة ولافته تبرز جمالها.

وظهرت درة، بماكياج جذاب حيث اعتمدت على اللون البني كآيشادو لليعون ليبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال انوثتها

وتألقت درة، مرتدية جيب قصيرة باللون الذهبي اللامع، ومرتدية معها بلوزة أنيقة وجذابة باللون البينك كما تتميز بتفصيلة أنيقة تكشف عن جمالها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الذهبي.

كما اختارت ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة .

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