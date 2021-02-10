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مرأة

بفستان مكشوف.. أيتن عامر تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:54 م
ايتن عامر
ايتن عامر
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ايتن عامر، متابعيها بصورة جديدة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وبدت بإطلالة أنيقة ولافتة من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت ايتن عامر، بمكياج جذاب حيث اعتمدت على اللون البني كأيشادو لليعون ليبرز جمالها مع الايلاينر الجذاب، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.

وأطلت ايتن عامر، مرتدية فستانا طويلا باللون الرمادي ودون أكمام ليبرز جمالها ورشاقتها، كما يتميز بتفصيلة الكرانيش التي تبرز رشاقتها، وانتعلت حذاء مكشوفا بكعب عالٍ باللون الفضي.

كما اختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب، ورفعت خصلات شعرها من الأمام ليبرز جمال ملامحها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع قرط لافت باللون الفضي.

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