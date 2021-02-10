أخبار المزيكا.. قصر القبة يستقبل أول سهرة غنائية .. وجنات تستعد لحفل عيد الحب بـ الأوبرا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الخاصة بالموسيقى، من أبرزها..









يستعد قصر القبة لاستقبال الجماهير في أول حفل غنائي ضخم يقام داخل القصر، والذي يعد من أكبر القصور الملكية التاريخية والذي يقع بمنطقة سراي القبة شرق القاهرة.





ويعد قصر القبة أحد أهم القصور الملكية لعهد محمد على باشا، وبنى في عهد الخديوي إسماعيل واستمر العمل في بناءه 6 سنوات، حيث بدأ العمل في إنشائه عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872.









احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتخطى اغنيتها " يابتفكر يا بتحس " 100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على اليوتيوب .





وعلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " الى جمهورى الحبيب... 100 مليون شكرا " .









نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة من كواليس الاستعداد لحفلتها غدا في ساقية الصاوي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وكتبت الخميسي معلقة عبر صورتها: "مستنياكم بكره في حفلة الصاوي ...يالا نغني".





وستحيى الفنانة لقاء الخميسي لأول مرة حفلًا غنائيًا على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بقيادة يوسف عباس وفرقته الموسيقية مساء الخميس 11 من فبراير الساعة السابعة والنصف مساءً، تحمس الكثيرون فور إعلان لقاء تقديمها للحفل ومن المتوقع أن تقدم مجموعة من الأغنيات المميزة بحضور محبيها.









تستعد المطربة جنات لإحياء حفل الجمعة القادمة في دار الاوبرا المصرية ضمن احتفالاتها بعيد الحب، وقامت جنات بالاستعداد للحفل من خلال اجراء عدد من البروفات مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو د. محمد الموجي وبرعاية الدكتورة جيهان مرسي.





من المقرر ان تغني جنات عدد من أغانيها الرومانسية الشهيرة وكذلك أغاني البومها الأخير " انا بانتظارك " والذى ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.









بمناسبة عيد الحب يطرح اليوم النجم أحمد جمال لجمهوره ومحبيه أغنيته الجديدة "بحبك" وهى أغنية رومانسية عاطفية، يصرح فيها عن مشاعره تجاه حبيبه ويصف مقدار حبه له.. أغنية "بحبك" هى الأغنية السادسة من ألبومه الجديد وهي من كلمات نور الدين محمد والحان أحمد جمال.





وتوزيع موسيقى محمد العشى ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الأن على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، وتقول كلماتها:









حالة من السعادة تعيشها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بتحقيق أغنيتها الجديدة "عقلي وقف"، لمليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد 5 أيام من طرحها.





وغردت "نوال"، بفيديو من الأغنية عبر "تويتر"، وعلقت: "كتير سعيدة بأصداء أغنية عقلي وقف وشكرا للدعم الحقيقي وللمليون الأول على يوتيوب".





أغنية "عقلي وقف"، كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، في أول تعاون لهم مع الفنانة نوال الزغبي، وتولى إخراج الكليب فادي حداد.