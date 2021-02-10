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محافظات

استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.. محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الوحدات الطبية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:18 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أجري اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الاربعاء، جولة تفقدية، زار فيها  عددا من الوحدات الطبية التي تم تطويرها و تأهيلها، في إطار الإستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

تفقد المحافظ وحدة طب أسرة الشهداء بنطاق حي ثان ويرافقه الدكتور علي حطب مدير عام مديرية الصحة بالإسماعيلية و رئيس حي ثان وذلك بعد أنتهاء أعمال التطوير و التأهيل التي قامت بها وزارة الصحة .

وتضمنت أعمال التطوير و التأهيل  إضافة عدد من الخدمات للمركز  منها خدمة الأشعة  و معمل الدم بالإضافة إلى عيادات الإحالة الداخلية بالمركز والتي تشمل عيادات  الباطنة والأطفال والنساء والتوليد و عيادتان للأسنان ، بالإضافة الي فرق للجودة و مكافحة العدوى و السلامة و الصحة المهنية و تعمل الوحدة وفقًا لمعايير الجودة .

كما حرص المحافظ على التعرف على خطوات تسجيل المواطنين بالمنظومة داخل وحدة طب أسرة الشهداء  والتي تخدم اكثر من ٧٥ الف مواطن و بلغت نسبة التسجيل بها 50 ألف نسمة حتي الآن ، مؤكدا أن الأهتمام بصحة المواطن هي أولى أهتمامات الدولة .

وتفقد المحافظ المجمع الطبي بالإسماعيلية لمتابعة أعمال التطوير أستعدادا لدخولة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل .

استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.. محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الوحدات الطبية
استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.. محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الوحدات الطبية
استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.. محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الوحدات الطبية
استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.. محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الوحدات الطبية
استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.. محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الوحدات الطبية
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