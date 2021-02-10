عامل يقتل شقيقه الأكبر لاعتدائه المستمر على والديهما فى السلام

لم يكن يعلم عامل أن نهاية شقيقه الأكبر ستكون على يده ، فوسط حالة من الهدوء بمساكن العبد الجديد فى مدينة السلام تعالت صرخات من داخل شقة ، هرول الجيران المقيمون فى بلوك ١١٤ لشقة جارهم " عم عبده " ليجدوا نجله غارقا فى دمائه ، فسارعوا بنقله إلى المستشفى لإسعافه ، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إنقاذه.

الجريمة تحدث عنها الحى بأكمله ظنوا في بداية الأمر أن جارهم القتيل قد تعرض لحادث قتل على يد لص حاول سرقة شقتهم ، ألا أنهم اكتشفوا انه قتل على يد شقيقه وهو ما أكدته تحريات رجال المباحث بالقاهرة الذين كشفوا ملابسات الجريمة وتبين ان شقيقه الأصغر وراء ارتكاب الجريمة دفاعا عن اعتدائه الدائم على والديه.

شهود العيان أكدوا خلال الإدلاء بأقوالهم لرجال الأمن أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي وتصرفاته كانت غريبة وأسرته تعلم ذلك ، حيث قرروا خلال التحقيق أنهم دائما ما كانوا يسمعون أصوات تشاجر من داخل شقتهم وسبق أن أنقذوا والدته من الاعتداء عليها على يد نجلها القتيل .

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من مستشفي السلام بوصول عاطل " ٢٦ سنة " متوفي ، ومقيم مساكن العبد الجديد ، وبه إصابات وجروح طعنية متفرقة بالجسد ، وحضر رفقة والده يعمل صاحب ورشة الوميتال ومقيم ذات العنوان بمساكن العبد .

بالانتقال والفحص تبين ان المتوفي مريض نفسي دائم التعدي على والديه وتبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقه الأصغر عامل " ٢٣ سنة " ، ومقيم ذات العنوان بسبب تعديه على والديه تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها بالتعدي بسكين على المتوفى محدثا إصابته التي أودت بحياته أمكن ضبط المتهم .

واعترف المتهم خلال التحقيق معه أمام ممثل النيابة العامة بارتكابه الجريمة ، وأرشد عن السلاح المستخدم ، وقررت النيابة حبسه ٤ ايام علي ذمه التحقيق