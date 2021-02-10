برلماني: زيادة استثمارات الصحة بنسبة 100% إشارة واضحة لمواجهة كورونا

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن زيادة الاستثمارات الموجهة للصحة بنسبة 100% يؤكد أن الدولة احتشدت بكل طاقاتها للارتقاء بالرعاية الصحية والتصدي لفيروس كورونا، وتنفيذ المبادرات الرئاسية المتعددة للقضاء على الأمراض المزمنة والوبائية.





وأشار القطامي إلى أن الحكومة أعادت ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة وبما يتماشى مع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، قائلا: برنامج الحكومة مصر تنطلق يركز بشكل كبير على الاهتمام بالرعاية الصحية لملايين المواطنين المصريين، والعمل على تخطي جائحة فيروس كورونا بكافة السبل، وتقليل معدل الإصابات والوفيات بها وتوفير ميزانية كبيرة لشراء اللقاحات التي ظهرت للتصدي للوباء.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بالصحة في الوطن، وعلى مدى الفترة الماضية كانت له مجالات عدة منها مواصلة المبادرات الرئاسية لتعزيز صحة المرأة والطفل والتصدي للأمراض الوبائية مثل فيروس سى، وفق مبادرة 100 مليون صحة





وشدد نائب أكتوبر، على أن زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة وزيادة ميزانياتها إشارة واضحة إلى أن الصحة لها أولوية في برنامج الإصلاح الذي يتبناه الرئيس السيسي، وأن هناك جهودا متواصلة للقضاء على الأمراض المزمنة وتوفير تأمين صحي شامل وغيرها من أوجه الرعاية الصحية.