نعم هناك أخطاء.. المفوضية الأوروبية تدافع عن استراتيجية لقاح كورونا المشترك..فيديو





وقالت فون دير لايين "أكره أن أتخيل ما كان يمكن أن يعنيه ذلك لو حصلت بعض الدول الأعضاء الكبيرة على اللقاح وخرجت البقية خالية الوفاض. ما كان سيعني ذلك لسوقنا الداخلي ووحدة أوروبا!".



واعترفت فون دير لاين بهذه الأخطاء وقالت "خلاصة القول أنه تم ارتكاب أخطاء في العملية التي أدت إلى القرار. وأنا آسفة جدا لذلك. لكن في النهاية، لقد فهمنا ذلك بشكل صحيح. ويمكنني أن أؤكد لكم أن المفوضية ستبذل قصارى جهدها لحماية السلام في إيرلندا الشمالية."

وسعت رئيسة المفوضية إلى توضيح آلية شفافية الصادرات بأنها لن تؤثر على الشركات "التي تحترم عقودها مع الاتحاد الأوروبي" وأن هناك استثناءات عديدة مطبقة، بما في ذلك دول غرب البلقان و92 دولة منخفضة الدخل التي يغطيها برنامج كوفاكس. وتابعت ""كان ذلك سيكون هراء اقتصاديا ونهاية مجتمعنا".

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها دفاع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمام برلمان الاتحاد الأوروبي عن استراتيجية لقاح كورونا المشتركة للاتحاد الأوروبي المثيرة للجدل باعتبارها الأمر الصحيح الذي يجب القيام به باسم التضامن الأوروبي، لكنها اعترفت في المقابل بحدوث أخطاء في التخطيط لها ونتنفيذها.