ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نعم هناك أخطاء.. المفوضية الأوروبية تدافع عن استراتيجية لقاح كورونا المشترك..فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:13 م
رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها دفاع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين  أمام برلمان الاتحاد الأوروبي عن استراتيجية لقاح كورونا المشتركة للاتحاد الأوروبي المثيرة للجدل باعتبارها الأمر الصحيح الذي يجب القيام به باسم التضامن الأوروبي، لكنها اعترفت في المقابل بحدوث أخطاء في التخطيط لها ونتنفيذها. 

وقالت فون دير لايين "أكره أن أتخيل ما كان يمكن أن يعنيه ذلك لو حصلت بعض الدول الأعضاء الكبيرة على اللقاح وخرجت البقية خالية الوفاض. ما كان سيعني ذلك لسوقنا الداخلي ووحدة أوروبا!". 
وتابعت ""كان ذلك سيكون هراء اقتصاديا ونهاية مجتمعنا".

واعترفت فون دير لاين بهذه الأخطاء وقالت "خلاصة القول أنه تم ارتكاب أخطاء في العملية التي أدت إلى القرار. وأنا آسفة جدا لذلك. لكن في النهاية، لقد فهمنا ذلك بشكل صحيح. ويمكنني أن أؤكد لكم أن المفوضية ستبذل قصارى جهدها لحماية السلام في إيرلندا الشمالية."

وسعت رئيسة المفوضية إلى توضيح آلية شفافية الصادرات بأنها لن تؤثر على الشركات "التي تحترم عقودها مع الاتحاد الأوروبي" وأن هناك استثناءات عديدة مطبقة، بما في ذلك دول غرب البلقان و92 دولة منخفضة الدخل التي يغطيها برنامج كوفاكس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي والصين لمناقشة اتفاق استثمارى

الثاني بعد فايزر.. أوروبا تصادق على استخدام لقاح موديرنا

بعد موافقة هيئة الأدوية الأوروبية.. فرنسا تعلن موعد وصول لقاح موديرنا

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض قيود على تصدير لقاح كورونا ..فيديو

تطعيم أمين الأمم المتحدة ضد فيروس كورونا | صور

أسترازينيكا تورد جرعات إضافية من لقاح Covid-19 للاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. وفاة الفنان عمرو هاشم.. والإعلامية مى حلمى تعلن خضوعها لـ عملية جراحية

يهدد حياتك.. 5 علامات تشير لإصابتك بالكبد الدهني

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء إجازات المدرسين وعودتهم للمدارس

الحكومة: توفير لقاحات لجميع الفرق الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

شوبير عن قرار عزل كهربا والشحات: "الفيفا مش زي الدوري المصري"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

إطلالة شتوية.. هبة مجدي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد

ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية .. من هي بسمة الكويتية