الأحلام المزعجة.. عرض جديد وخطير لفيروس كورونا ..شاهد

قال الدكتور سامي الأجهوري، استشاري الرعاية المركزية، إن أعراض فيروس كورونا خفيفة جدا، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، مع وجود الأحلام المزعجة، واضطراب في النوم.





وأضاف سامى الأجهوري، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بى سى مصر 2"، أننا نمتلك نوعين من المناعة.





وأشار استشارى الرعاية المركزية، إلى أن هناك مناعة طبيعية أو اللقاح الطبيعي واللقاح الصناعي، وهو أن نخاع العظام يفرز كرات الدم البيضاء التي تخرج الأجسام المضادة.





وتابع: أن الأجسام المضادة هى من تقوم بالمهاجمة أو خط الدفاع، لافتا إلى أن المناعة الطبيعية للإصابة تصل لمدى 3 أشهر.





وقال "لابد من التعرف على ما هو جيد لتحسين المناعة مثل تحسين الطعام والعمل على التوازن في النفسي والانفعالي".