نوير قبل مباراة نهائي المونديال: نريد الفوز بالسداسية.. وتيجراس فريق طموح

أكد الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، أن فريقه جاهز لنهائي كأس العالم للأندية، أمام تيجراس المكسيكي، والمقرر إقامته مساء غد الخميس.





وفي المؤتمر الصحفي للمباراة قال نوير "جاهزون بقوة للنهائي وسعداء بمواجهة الفريق المكسيكي، والكل جاهز ويريد الفوز بالسداسية، هذا إنجاز مهم للفريق، أن نحقق رقما قياسيا".





وعن جينياك مهاجم تيجيرس، قال "نوير": "لدي ذكريات مع جينياك، فهو جزء من الفريق المكسيكي، ولكنه ليس اللاعب الوحيد المتميز بصفوف المنافس".





وأتم: "تيجريس تأهل للنهائي عن جدارة واستحقاق، فهو يؤدي بشكل مميز وحماس ولديه طموح، ويتميز بقوته في الوسط والجناحين بخلاف هدافهم جينياك، فهو لديه خبرة كبيرة بفضل مسيرته في أوروبا".





كان بايرن قد نجح في التأهل للمباراة النهائية بعدما تغلب على الأهلي، بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



