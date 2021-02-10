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محافظات

بعد إصابة 60 عاملا.. بشارة يطالب بعقوبة مشددة ضد المتسببين بحادثة ترعة الإسماعيلية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:55 م
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية
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انجي هيبة
أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية لأهالي المصابين في حادث تصادم 3 إتوبيسات بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزرعي، عدم التهاون في حق أي مواطن، مشددا أن أرواح العاملين ليست رخيصة.

وشدد المحافظ على أهمية توقيع أقصى  عقوبة ضد السائقين، إذا تاكد تسببهم  في وقوع الحادث .

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب في انقلاب اتوبيس عمال بمنطقة الاستثمار بترعة الإسماعيلية واصتدام أخر بشجرة، مما أسفر إصابة 60 عاملا.

وحرص المحافظ  على زيارة مصابي حادث تصادم حافلتين لعمال مصانع الاستثمار بطريق الإسماعيلية الزقازيق، الذين تم نقلهم إلى مستشفى الصدر، وذلك للأطمئنان على حالتهم الصحية.

من جهتها، أكدت مصادر رسمية بصحة الإسماعيلية خروج جميع المصابين بالحادث بعد خضوعهم للعلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية.

بعد إصابة 60 عاملا.. بشارة يطالب بعقوبة مشددة ضد المتسببين بحادثة ترعة الإسماعيلية
بعد إصابة 60 عاملا.. بشارة يطالب بعقوبة مشددة ضد المتسببين بحادثة ترعة الإسماعيلية
بعد إصابة 60 عاملا.. بشارة يطالب بعقوبة مشددة ضد المتسببين بحادثة ترعة الإسماعيلية
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