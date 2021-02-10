تركيا المأزومة تبحث عن حل لمشاكلها في أوروبا.. أردوغان أغرقها بمأزق العقوبات والهوة الاقتصادية.. فهل ينخدع الاتحاد بدعواته عن الصفحة الجديدة؟

- أنقرة تركز على تحويل قبلتها في 2021 نحو أوروبا وأمريكا لسببين

- أسطنبول على موعد حاسم مع أوروبا في مارس المقبل

- إدارة بايدن لن تتسامح مع انتهاكات زعيم أنقرة

- اعتقالات لمعارضين ومنتقدين الحكومة في كل يوم جديد في أسطنبول

- محاولة لطمس الحقائق.. الرئيس التركي يعلن 2021 عام الإصلاحات

- مبعوث ترامب السابق إلى سوريا: 2020 عام العدوان التركي في سوريا وليبيا والعراق









جاءت رغبة تركيا المفاجئة في "فتح صفحة جديدة" في علاقاتها الغربية بمثابة مفاجأة لأكثر المتابعين بعد حالة واضحة من العداء من قبلها لأوروبا، لكن يظهر إن وراء ذلك هو اضطرار واضح لسلطات أردوغان للحديث بمثل هذه اللهجة المتصالحة، كما كتب روبرت إليس.





قال روبرت إليس، المحلل والمستشار في RIEAS (معهد أبحاث الدراسات الأوروبية والأمريكية) في أثينا، إن الدافع وراء تحول أنقرة لمثل هذه اللهجة المتصالحة، عاملين هما، اقتصاد البلاد المتدهور، وقدوم بايدن.





أضاف إليس "بالنظر إلى خلفية من العداء والإهانة - على سبيل المثال ادعاء الرئيس التركي رجب أردوغان أن النازية مازالت حية في الغرب-، فقد جاءت رغبة تركيا في فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمثابة مفاجأة".





لكن ربما لا تكون مفاجأة لأن لها أسبابها القهرية، حيث قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا ، ويسير الاتحاد الأوروبي في هذا الطريق، ما قد يمثل ضربة كبيرة لأردوغان، لأن الاتحاد يعد سادس أكبر شريك تجاري لتركيا ومصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي.





تابع إليس "لكن ما الذي أحدث هذا التغيير المفاجئ ؟، لا شك أن له علاقة بالانهيار الاقتصادي في تركيا ، وتزايد الفقر والبطالة وفرص أردوغان في إعادة انتخابه التي تراجعت كثيرًا".





كما أشارت ورقة بحثية من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين ، فإن محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم تكن مدفوعة بالرغبة في الإصلاح الديمقراطي بقدر ما كانت أداة لتسهيل تنميتها الاقتصادية.





وبالمثل، قال كوراي تشالشكان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة البوسفور، بأن أردوغان احتاج إلى دعم الاتحاد الأوروبي لوقف التدهور.





منذ عام 2013 ، تخلت حكومة حزب العدالة والتنمية التركي عن كل الادعاءات بأنها نظام ليبرالي وشرعت في سحق المعارضة ، داخل الحزب وخارجه.





أوضح رئيس حزب العدالة والتنمية في اسطنبول أنه لن يكون هناك مستقبل لليبراليين في تركيا ، الذين دعموا الحزب في وقت سابق، وهو مايقول بحسب المتابعين "تحول حلم تركيا الأوروبية إلى كابوس".





في صيف عام 2013 ، انتشر ما بدأ كاحتجاج بيئي ضد تدمير حديقة جيزي في اسطنبول إلى 80 محافظة من أصل 81 محافظة في تركيا احتجاجًا على الحكم الاستبدادي ، والذي قوبل برد عنيف من النظام.





وانعكس هذا في الحملة الحالية على الاحتجاجات من قبل الطلاب في جامعة بوجازيتشي ضد تعيين الرئيس أردوغان (بدلًا من الانتخابات الحرة) لرئيس الجامعة الجديد.





في كل يوم ، هناك اعتقالات لمعارضين ومنتقدين للحكومة ، ربما استعدادًا لانتخابات مبكرة.



في ديسمبر ، وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل اتخاذ قرار بشأن العقوبات على تركيا حتى القمة المقبلة في مارس، و تم تجاهل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصريحة لأوروبا لاستعادة السيادة العسكرية ، وقرر المجلس الأوروبي نقل المسؤولية إلى الولايات المتحدة والانتظار لسماع ما ستقرره الإدارة الجديدة.

كما أن المواجهة بين تركيا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط لا يمكن أن تكون قد نالت ترحاب أوروبا بل انزعاجها الشديد، الذي دفعها إلى التلويح بالعقوبات في وجه أردوغان.





وسبق إن سجنت حكومة أنقرة 292000 شخص و اعتقلت 96،000 ألف آخرين منذ انقلاب فاشل في عام 2016، وفصلت أكثر من 130،000 من موظفي الخدمة المدنية.





وفي محاولة لطمس الحقائق، في مواجهة الإدانة الواسعة لانتهاكات تركيا لحقوق الإنسان ، أعلن أردوغان أن عام 2021 سيكون عام الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية.





لكن وفي محاولة لفضحه وكشف نواياه، دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لإطلاق سراح الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش.





علق مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى سوريا ، جيمس جيفري ، في ندوة عبر الإنترنت لمجلس الأطلسي مؤخرًا ، قال فيها، إنه لا يمكن اعتبار توسع تركيا العدواني في سوريا وليبيا والعراق ودعمها لأذربيجان في ناجورنو كاراباخ بمثابة بناء ثقة، لأنه عامل هدم كبير.





كما أن المواجهة بين تركيا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط لا يمكن أن تكون قد نالت ترحاب أوروبا بل انزعاجها الشديد، الذي دفعها إلى التلويح بالعقوبات في وجه أردوغان.





في ديسمبر ، و افق الاتحاد الأوروبي على تأجيل اتخاذ قرار بشأن العقوبات على تركيا حتى القمة المقبلة في مارس، و تم تجاهل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصريحة لأوروبا لاستعادة السيادة العسكرية ، وقرر المجلس الأوروبي نقل المسؤولية إلى الولايات المتحدة والانتظار لسماع ما ستقرره الإدارة الجديدة.





حتى الآ ن صار أقل ترحيبًا به في أوروبا مقابل الاتجاه أشد ينادي بمعاقبة أردوغان، لأن سياسة ميركل أدت في أغسطس 2015 إلى هجرة أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا من الشرق الأوسط.





ويظهر إن تركيا تسعى لكسب ود أوروبا كذلك للحصول على مطالبها، حيث إنه وفي مؤتمر عبر الفيديو بمناسبة عيد الميلاد مع أنجيلا ميركل ، أشاد أردوغان بالمستشارة الألمانية لكونها زعيمة "حكيمة"، لكنه لم ينسى تذكيرها باتفاقية 18 مارس، والتي تضمنت تحرير التأشيرات، ورفع مستوى الاتحاد الجمركي، وتجديد محادثات الانضمام، و 6 مليارات يورو، دفع منها 485 مليون يورو.





في دعوة بمناسبة العام الجديد لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ، أورسولا فون دير لاين ، كرر أردوغان تذكيره بشأن اتفاقية 18 مارس وأكد أن تركيا ترى مستقبلها في أوروبا، كما طُلب منها تجاهل "نزوات" بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و "المشاكل المصطنعة" التي خلقتها.





تنظر الولايات المتحدة إلى الأمور بشكل مختلف، لم يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد مع أردوغان ، لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أكد في مكالمة مع أورسولا فون دير لاين، على موافقة أمريكا على العمل مع الاتحاد الأوروبي في الأمور ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك الصين وتركيا.





و تحدث سوليفان أيضًا إلى إبراهيم كالين.











