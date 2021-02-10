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فن

ليلى علوى عن مسبار الأمل الإماراتي: إنجاز يشرف كل عربي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:24 م
صدى البلد
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شروق حمدى
علقت الفنانة ليلى علوى على نجاح وصول مسبار الامل الامارتى الى المريخ من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر.

وقالت علوى من خلال تغريدتها :" وصول مسبار الأمل إلى المريخ انجاز فضائي عربي عظيم.. تحية للإمارات العربية المتحدة وألف مبروك لشعب الإمارات والشعوب العربية."

واضافت ليلى علوى:"حقيقي انجاز عظيم يشرف كل عربي".. 

وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، خبرا يفيد بوصول مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ، وأن المسئولين فى الإمارات يحتفلون بهذا الحدث.


وأعلنت الإمارات، أمس الثلاثاء، نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، في حدث تاريخي، حيث أرسل إشارة تفيد بدخوله إلى المدار، وفقًا لقناة "العربية"، التي أفادته في نبأ عاجل لها.


وكانت وسائل إعلام متفرقة، قالت إن مسبار الأمل دخل مرحلة النصف ساعة العمياء وبدأ مناورة دخول المدار، حيث إنه يدير أجهزته بشكل مستقل.


ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، كانت غرفة العمليات في الإمارات، تترقب التقاط إشارات من المسبار، بشأن دخوله مدار المريخ.


وأكد مركز التحكم بمسبار الأمل بدء عملية حرق الوقود، لافتا إلى أن أنظمته تعمل بشكل جيد خلال دخوله المدار.


ومن المرتقب دخول مسبار الأمل، في تمام تمام الساعة 7:42 دقيقة (بتوقيت الإمارات) إلى مدار كوكب المريخ


المسبار المنطلق بسرعة 121,000 كم/س، عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س.
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