ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب داعش.. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تمثل أمام القضاء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:16 م
مارين لوبن
مارين لوبن
Advertisements
محمد عثمان
تستعد زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، مارين لوبن، اليوم الأربعاء، للمثول أمام القضاء على خلفية نشرها تغريدات تضمنت صور انتهاكات ارتكباه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن محاميها أكد أن لوبن "لم يكن لديها النية أبدًا ولا الإدراك بأنها تعرّض القاصرين للخطر"، بنشرها تلك التغريدات عام 2015.

وتحاكم رئيسة "التجمع الوطني" أمام القضاء بتهمة نشر صور مأخوذة من حملات دعائية نشرها "داعش" على مواقع التواصل الاجتماعي في 16 ديسمبر 2015.

ونشرت لوبن 3 صور لانتهاكات التنظيم على موقع "تويتر"، وأرفقتها بعبارة "هذه هي داعش"، ردًا على الصحافي الفرنسي جان جاك بوردان، الذي تتهمه بأنه قام بالمقارنة بين التنظيم، وحزبها "التجمع الوطني".

نشرت لوبن الصور بعد فترة قصيرة من اعتداءات باريس الإرهابية وسان دوني، والتي، أسفرت عن مقتل 130 شخصًا ومئات الجرحى.

ونشر النائب الأوروبي الفرنسي من "الجبهة الوطنية"، جيلبير كولار، المقرب من لوبن، في اليوم نفسه، صورة لرجل ممدد على الأرض وقد سحق رأسه، ردًا على قيام الصحافي بوردان بمقارنة "الجبهة الوطنية" بتنظيم "داعش"، ما دعا النيابة إلى فتح إجراءين قضائيين منفصلين بعد بلاغ من وزير الداخلية الفرنسي آنذاك برنار كازنوف.

ويحاكم المسؤولان السياسيان بعد 3 أعوام من التحقيق، بناءً على مادة في القانون الجزائي الفرنسي تعاقب على نشر أي "رسالة عنيفة تحرض على الإرهاب عندما يكون محتملًا أن يطلع عليها أو يشاهدها قاصر"، ويعاقب المذنب بهذه الجريمة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو (90.9 ألف دولار).
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فرنسا: اليمين المتطرف يقود حملة لحظر الحجاب في الأماكن العامة

"فاينانشيال تايمز": ماكرون يتعرض لضغوط حادة بسبب تعثر إطلاق حملات التطعيم ضد كورونا

فرنسا.. مشروع قانون مكافحة النزعات الانفصالية يثير انقسامًا حادًا

السجن يلاحق زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية بسبب داعش

ترشيحاتنا

رابح صقر : جو القاهرة لندني وفظيع.. فيديو

حافظة للقرآن وتؤمن بأن الفن حرام.. سر ارتداد بسمة الكويتية عن الإسلام واعتناق اليهودية

الفرح تحول إلى ميتم.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بساعات بالشرقية

3 وصفات.. طريقة عمل الكيك بدون بيض

مدبولى عن عمارتي الدائري والإسكندرية: حذرنا من عواقب البناء المخالف

ولا في الأفلام.. سيارة تسقط من أعلى كوبري ويخرج سائقها سليما بدون جروح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

إطلالة شتوية.. هبة مجدي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد

ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية .. من هي بسمة الكويتية