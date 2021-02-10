محافظ جنوب سيناء يستقبل محمد كريم لمناقشة اقتراحات فنية داعمة للسياحة

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الفنان محمد كريم اليوم، بمكتبه بمدينة القاهرة لمناقشة بعض الاقتراحات الفنية التى من شأنها دعم التنشيط السياحى لمدينة شرم الشيح وكافة المدن السياحية بالمحافظة .





جاء اللقاء في في إطار جهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتنشيط السياحة والترويج للإستثمار بمدينة شرم الشيخ خاصة خلال هذه الفترة التى تشهدها المدينة من تطوير شامل للبنية الاساسية وإفتتاح مشروعات عملاقة مثل جامعة الملك سلمان ومتحف الاثار ومحطات الغاز الطبيعى والمشروعات التى يتم الاعداد لها مثل المشروع العالمى لمرسى اليخوت والتطوير الشامل لخليج نعمة والعديد من المشروعات الكبرى المتمثلة فى ادخال انواع جديدة من السياحة الرياضية والترفيهية والثقافية والصحية والتى يتم دراستها والإعداد لها حاليا .





وتشجيعا لفتح النقاش تبادل الافكار والرؤى مع كافة الاتجاهات من أجل تنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة، و انشاء اول شركة متخصصة لنقل فرسان الإرادة خلال المؤتمرات والبطولات الرياضية بشرم الشيخ .





وسبق أن استقبل اللواء خالد فوده بمكتبه بمدينة شرم الشيخ أحد رجال الاعمال الذى طرح فكرة إنشاء اول شركة متخصصة فى نقل فرسان الإرادة والمعاقين خلال المؤتمرات والبطولات الرياضية بشكل حضاري . خا صة انه لا توجد شركات متخصصة فى هذا المجال بمصر وستساعد فرسان الإرادة وذوي الاعاقة بنقلهم على الكراسى المتحركة الخاصة ، وذلك من أجل توفير وسيلة متحضرة تراعى الاعاقة خاصة المشاركين منهم فى المؤتمرات والمعارض والبطولات الرياضية ما يساهم فى تنشيط السياحة واستضافة بطولات متحدي الاعاقة علي مستوي العالم .

ورحب المحافظ بالفكرة على ان تتم الدراسة الوافية لهذا المشروع واتخاذ الموافقات اللازمة وفقا للقانون .





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