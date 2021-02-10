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مروة ناجي تشارك في عمل مسرحي جديد مع سميحة أيوب.. شاهد التفاصيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:39 م
مروة ناجى
مروة ناجى
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ريهام فيكتور
قالت المطربة مروة ناجى ، إن اللحن الطربى مع كلمات الدراما والإيقاع الشبابى مسيطر على الأغانى الشبابية لأن وهو ما يجعلنا نصنع مزجا جميلا وغريبا.

وأضافت مروة ناجى ، خلال حوارها ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سي بي سي ، أن هذا المزج الجميل يعمل على مواكبة العصر مع الاحتفاظ بالطرب الأصيل .

وأشارت المطربة مروة ناجى ، إلى أنها تقوم ببطولة عرض مهم الان " المظ وسى عبده " ، لافته إلى أنه حاولت الاعتذار عن هذا العرض أكثر من مرة لأسباب مختلفة .

وتابعت المطربة مروة ناجى، أن الغناء لايف يوميا فى هذا العرض ، مشيره إلى أن العرض فيه أول رجوع لسيدة المسرح العربى سميحة أيوب .
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