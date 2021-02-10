مروة ناجي تشارك في عمل مسرحي جديد مع سميحة أيوب.. شاهد التفاصيل

قالت المطربة مروة ناجى ، إن اللحن الطربى مع كلمات الدراما والإيقاع الشبابى مسيطر على الأغانى الشبابية لأن وهو ما يجعلنا نصنع مزجا جميلا وغريبا.





وأضافت مروة ناجى ، خلال حوارها ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سي بي سي ، أن هذا المزج الجميل يعمل على مواكبة العصر مع الاحتفاظ بالطرب الأصيل .





وأشارت المطربة مروة ناجى ، إلى أنها تقوم ببطولة عرض مهم الان " المظ وسى عبده " ، لافته إلى أنه حاولت الاعتذار عن هذا العرض أكثر من مرة لأسباب مختلفة .



