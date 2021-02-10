ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحرك عاجل للشرطة السعودية بمنطقة حائل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:24 م
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
Advertisements
محمود نوفل
كشفت صحيفة سبق السعودية عن قيام شرطة منطقة حائل بجولات ميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم الالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة. 

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحسب ما أعلنت عنه الصحيفة السعودية .

وأوضحت الصحيفة أن  الجولة الميدانية، شملت كل المواقع التي تقع تحت اختصاصها بمحافظة الخبر، وبمساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص. 

كما تهدف  الجولات أيضا التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة. 

وذكرت الصحيفة أيضا أن الجولات الميدانية شددت علي وضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، بضبط المخالفات في حق غير الملتزمين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.. إغلاق 4 محال تجارية بالمنيا

لجان مرور دورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في سفاجا

محافظ المنيا يتابع التزام المواطنين بقرارات الوزراء تطبيق الغرامة الفورية على مواطن وإيقاف شهر لـ ميكروباص

للتأكد من الإجراءات الاحترازية.. استمرار حملات التفتيش والرقابة بالدقهلية

عيد للمصريين.. محافظ الإسكندرية يهنئ رجال الشرطة البواسل بعيدهم

اقتصاد السعودية.. ضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة .. تعرف على قاتل مي عمر في مسلسل لؤلؤ

الحكومة: توفير لقاحات لجميع الفرق الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات

مباراة متكافئة.. مدرب بالميراس: سنواجه الأهلي الذي لم يخسر سوى من بايرن

الفرح تحول إلى ميتم.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بساعات بالشرقية

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء إجازات المدرسين وعودتهم للمدارس

بإطلالة رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها على إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

إطلالة شتوية.. هبة مجدي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد

ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية .. من هي بسمة الكويتية