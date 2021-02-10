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محافظات

محافظ بورسعيد ورئيس هيئة التنمية الزراعية يلتقيان أهالي سهل الطينة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:43 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد   أن وصول المياه والكهرباء بصورة دائمة لجميع مناطق سهل الطينة، سيستقر خلال عام، وذلك في إطار الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ بورسعيد مع اهالي سهل الطينة، بحضور الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التنمية الزراعية، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفواد، ومسئولي الري والزراعة. 

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واستجابة لرغبات المواطنين وبالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية أعلن محافظ بورسعيد أنه سيتم تأجيل سداد أقساط الأراضي لاهالي المنطقة، وكذلك إلغاء الفوائد؛ بعد قيام اللجنة التي سيتم تشكيلها من الهيئة، بالتأكد من ممارسة الأنشطة الزراعية، بالإضافة إلي التنسيق مع الري؛ لإلغاء غرامات المياه.

وأكد محافظ بورسعيد ان منطقة سهل الطينة شهدت تحولا وتنمية بشكل كبير فى الخدمات التنموية وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالخدمات الأساسية المقدمة فى هذه المناطق وحل اى مشكلات تشهدها هذه المناطق ، مؤكدا توفير كل الدعم بما يوفر أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة .
محافظ بورسعيد ورئيس هيئة التنمية الزراعية يلتقيان أهالي سهل الطينة
محافظ بورسعيد ورئيس هيئة التنمية الزراعية يلتقيان أهالي سهل الطينة
محافظ بورسعيد ورئيس هيئة التنمية الزراعية يلتقيان أهالي سهل الطينة
محافظ بورسعيد ورئيس هيئة التنمية الزراعية يلتقيان أهالي سهل الطينة
محافظ بورسعيد ورئيس هيئة التنمية الزراعية يلتقيان أهالي سهل الطينة
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