محافظ بورسعيد ورئيس هيئة التنمية الزراعية يلتقيان أهالي سهل الطينة

خلال عام، وذلك في إطار الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة. أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن وصول المياه والكهرباء بصورة دائمة لجميع مناطق سهل الطينة، سيستقر





جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ بورسعيد مع اهالي سهل الطينة، بحضور الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التنمية الزراعية ، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفواد ، ومسئولي الري والزراعة.





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واستجابة لرغبات المواطنين وبالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية أعلن محافظ بورسعيد أنه سيتم تأجيل سداد أقساط الأراضي لاهالي المنطقة، وكذلك إلغاء الفوائد؛ بعد قيام اللجنة التي سيتم تشكيلها من الهيئة ، بالتأكد من ممارسة الأنشطة الزراعية ، بالإضافة إلي التنسيق مع الري؛ لإلغاء غرامات المياه.



