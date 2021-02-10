ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قصف جبهة.. شادي محمد يرد على منتقدي أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:48 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه شادي محمد نجم الاهلي والمنتخب السابق رسالة لكل من يهاجم أداء الفريق أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر .

وكتب شادي محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " لو فريق تاني كان مكان الاهلي كان هيفوز علي بايرن، ده مش كلامي، ده كلامهم، طاب اجتهد واوصل الأول، ما أنا ما أقدرش احكم وانت صفر مشاركه في البطوله، اه نسيت ..لو،، دي من الشيطان".

وهزم فريق الاهلي بـ هدفين نظيفين امام بايرن ميونخ اول امس الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للاندية 

ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غد، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد الفوز بهدفين.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي

نتيجة معقولة .. تعليق نبيل الحلفاوي على هزيمة الأهلي من بايرن ميونخ

أداء محترم .. تعليق رانيا يوسف على هزيمة الأهلي من بايرن ميونخ

جمهوركم فخور بيكم.. ياسمينا العلواني تعلق على أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

أول تعليق من "قفشة" على مباراة الأهلى والبايرن.. شاهد

حاولنا قدر المستطاع.. حسين الشحات يعلق على مباراة الأهلي والبايرن

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة .. تعرف على قاتل مي عمر في مسلسل لؤلؤ

خطط لكل الاحتمالات.. التعليم العالي تعلن تفاصيل جديدة عن الامتحانات

أول صور لحطام الطائرة بدون طيار عقب استهدافها لمطار أبها السعودي

نشرة الفن.. وفاة الفنان عمرو هاشم.. والإعلامية مى حلمى تعلن خضوعها لـ عملية جراحية

8 موافقات مهمة خلال اجتماع الحكومة اليوم.. تعرف عليها

الزمالك يكشف موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة حرس الحدود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

إطلالة شتوية.. هبة مجدي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد

ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية .. من هي بسمة الكويتية