8 موافقات مهمة خلال اجتماع الحكومة اليوم.. تعرف عليها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء ، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة، حيث ناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، كيفية توزيع لقاحات كورونا.



كما بحث الاجتماع استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول وتوفير المعدات اللازمة لمواجهة الأمطار وخاصة في المناطق الساحلية، كما بحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما بحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات ، وبحث ايضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك في إطار العمل على تطوير منظومة التعليم الطبي، حيث نصت التعديلات على أن تمنح مجالس الجامعات، بناء على طلب مجلس كلية التمريض التابعة لها، درجات علمية ومهنية ودبلومات تتمثل في درجة البكالوريوس في علوم التمريض.





كما تشمل الشهادات، دبلوم الدراسات العليا في علوم التمريض، والدبلوم المهني في التمريض، ودرجة الماجستير في علوم التمريض، ودرجة الماجستير المهني في التمريض، ودرجة دكتوراه الفلسفة في علوم التمريض "PHD)"، ودرجة الدكتوراه المهنية في التمريض "DNP"، وذلك على أن تكون هذه الدرجات في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية لكل درجة منها.





كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، وفضية فئة الجنيهات الخمسة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية.



