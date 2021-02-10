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حوادث

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:38 م
حادث مرورى
حادث مرورى
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أنغام الجنايني
أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص علي الطريق الزراعي الغربي بناحية الزوك البحرية دائرة مركز شرطة المنشاة جنوبي سوهاج. 


تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي بناحية الزوك البحرية دائرة المركز، ووجود مصابين. 


وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: محمد رياض عمران 37 عامًا مصاب باشتباه كسر بالضلوع، محمود رجب سعد الدين 39 عامًا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، فؤاد بخيت عابد 47 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وجميعهم يقيمون دائرة مركز شرطة جرجا. 


تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.


حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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