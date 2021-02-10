ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب اسم قطة.. جدال حاد بين شقيقتين توأم ينتهي بمفأجاة .. صور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:29 م
دال حاد بين شقيقتين
دال حاد بين شقيقتين توأم ينتهي بمفأجاة
Advertisements
يارا زكريا
نشب جدال حاد بين شقيقتين توأم بعد قيام احدهما بتسمية قطتها على اسم جدتهم ووصل موجة الغضب بينهما إلى جروب شهير على موقع  التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية اتهمت الأخت الأولى شقيقتها بسرقة الاسم الذي كانت تنوى أن تسمي به طفلتها القادمة وهو نفس اسم جدتهم 
التي توفيت قبل عامين. 

أصبحت الشقيقتان في خلاف مستمر بعد هذا الموقف، وكتبت الأخت الأولى على «فيسبوك»: « لست غاضبة من أختي خاصة أنها حامل بطفلها الثالث، ولديها ولدان رايان وديف، وهما على اسم جد زوجها ووالدها، لكنها دائمًا تسير حياتها سهلة وكما تريد». 

وانقست العائلة بسبب الأختين بين الأم المؤيدة للأخت الحامل والتي ترأى أن أختها الصغرى لابد أن تغير اسم قطتها الذي أهداه لها خطيبها، لأن اسم الجدة سيناسب أكثر اسم الطفلة المنتظرة، فيما يؤكد الأب أنه لا مانع من تسمية القطة والطفلة بنفس الاسم؛ وهو ما حدث بالفعل. 

ولقى المنشور على موقع «فيسبوك، مئات التعليقات من الأشخاص، أبرزها: «قد ترغب في تغيير رقم هاتفها بعد ذلك»، «سميت القطة بالفعل ؛لذا لم يكن الأمر كما لو كنت خططت لتغضبي أختك»، «حامل أم لا أختك تنفجر عليك، وخطيبك خارج الخط». 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجوز للأخ أن يتزوج أرملة أخيه؟.. دار الإفتاء ترد.. فيديو

بشكل مأساوي ولسبب غريب.. انتحار أم لـ 4 أطفال بعد تركها رسالة اعتذار

بإطلالة كاجوال.. شيما الحاج تروج لمسلسل سكن البنات.. شاهد

هل يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته بعد الطلاق ؟ الإفتاء ترد

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

بسبب اسم المولود .. سيدة تقاطع ابنها وزوجته

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد نعيمة واصف تعرف على حفيدها الفنان المشهور

شعر بالإحراج.. رجل يفاجئ عريس ابنته بطلب غريب بعد الزفاف بساعة

الإحصاء: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر يناير 2021

خضع لعملية معقدة.. تعرض حارس الوداد المغربي لاعتداء بالسلاح الأبيض

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارع وعكاوى وسمان .. طريقة عمل أكلات الطاجن بـ 3 وصفات

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

إطلالة شتوية.. هبة مجدي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد