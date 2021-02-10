برلماني: مصر تتبنى رؤية شاملة في مجال الطاقة تحافظ على البيئة وتدعم المصريين

قال النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مصر وطوال السنوات الماضية، وهى تتبنى رؤية شاملة بتوجيهات الرئيس السيسي في مجال الطاقة، موضحا أنها تقوم على رفع الدعم تدريجيا عنها وترشيد الاستخدام وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة مثل الكهرباء.





وأضاف "الجبلاوي"، خلال تصريحات له اليوم، أن ما تحقق في مجال الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية كان عظيما ومبهرا بالمعنى التام للكلمة، قائلا: مصر استطاعت القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء، وقد كانت أزمة كبرى في كل المدن والمحافظات، بل أنتجت مزيد من الطاقة الكهربائية تسمح لها بالتصدير عبر شبكة الربط الكهربائي مع دول الجوار.





وفي مجال الغاز، أوضح وكيل لجنة الطاقة، انه يجرى التوسع في تعميم نشر الغاز الطبيعي على البيوت والمنشآت الصناعية، كما أن الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز حققت الاكتفاء الذاتي لمصر وأوجدت فرصة كبيرة للتصدير.



