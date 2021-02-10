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فن

ضربة معلم .. محمد رجب على الدراجة.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:08 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له  من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق محمد رجب على الصورة قائلا " # ضربة_معلم جابر ابو المكارم #الي_معاه_ربنا_بيمشي_علي_الماية ". 

وشارك محمد رجب فى بطولة مسلسل "ضربة معلم" وهو من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة  ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

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