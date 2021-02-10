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توك شو

شاهد.. لحظة تكريم بيج رامي من محافظ كفر الشيخ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:05 م
تكريم بيج رامي من
تكريم بيج رامي من محافظ كفر الشيخ
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محمود محسن
أذاعت فضائية "تن"، لقطات، ظهر من خلالها تكريم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لتكريم البطل العالمي رامي السبيعي، الشهير بـ بيج رامي.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، إطلاق اسم البطل العالمي رامي السبيعي، الشهير بـ بيج رامي، على إحدى المنشآت الرياضية بالمحافظة؛ تكريمًا وتقديرًا له ولما حققه من بطولات عالمية.

جاء ذلك، خلال تكريم «بيج رامي»، في قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لحصوله على المركز الأول عالميًا ببطولة مستر أولمبيا.

حضر مراسم التكريم، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ. 
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