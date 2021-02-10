شاهد.. لحظة تكريم بيج رامي من محافظ كفر الشيخ

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وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، إطلاق اسم البطل العالمي رامي السبيعي، الشهير بـ بيج رامي، على إحدى المنشآت الرياضية بالمحافظة؛ تكريمًا وتقديرًا له ولما حققه من بطولات عالمية.





جاء ذلك، خلال تكريم «بيج رامي»، في قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لحصوله على المركز الأول عالميًا ببطولة مستر أولمبيا.





حضر مراسم التكريم، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

أذاعت فضائية "تن"، لقطاتظهر من خلالها تكريم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخلتكريم البطل العالمي رامي السبيعي، الشهير بـ بيج رامي.