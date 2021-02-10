بعد زلزال بقوة 7.7 ريختر.. نيوزيلندا تحذر المواطنين من تسونامي

حذرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا من أن السواحل من الممكن أن تشهد تيارات قوية وغير عادية "تسونامي" بعد زلزال بقوة 7.7 درجة بالقرب من كاليدونيا الجديدة.





وبحسب وسائل إعلام نيوزلنديةـ تحذر السلطات من وجود خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصائدي الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب منه بالقرب من الشاطئ.





وقالت: يجب على الأشخاص المتواجدين في البحر أو بالقرب من خليج أهيبارا إلى خليج الجزر، وجزيرة جريت بارير، ومن ماتاتا إلى خليج تولاجا الابتعاد عن المياه، وكلك يجب الابتعاد عن المناطق الموجودة قبالة الشواطئ والمناطق الشاطئية وبعيدًا عن الموانئ والأنهار ومصبات الأنهار.





وليس هناك حاجة لإخلاء مناطق أخرى إلا إذا نصحت بذلك سلطات الدفاع المدني المحلية مباشرة.





وقد تحدث هذه التيارات والارتفاعات القوية الحالية حول نورث كيب من حوالي 4.20 صباحًا.