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رياضة

اتحدى نفسك.. الشباب والرياضة تنظم رحلة بالدراجات الهوائية من القاهرة إلى الاسماعيلية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:43 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنظم الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بالوزارة ضمن معسكر زهرة المخيمات مع جمعية الكشافة البحرية بالقاهره مبادرة  اكسر عداد 2"  خلال الفترة11-13 فبراير الجاري. 

والمبادرة عبارة رحلة بالدراجات الهوائية تنطلق من القاهرة حتى الإسماعيلية تحت شعار اتحدى نفسك من أجل عالم أفضل، بمشاركة 80 مشاركا ومشاركة.

و تقوم المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، والتعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والطاقة النظيفة، والسلام والعدل، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. 

ويتم تنفيذ المبادرة  من خلال التوعية بالإجراءات الوقائية حيال فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أهمية استهلاك الوقود، من خلال الاعتماد على الدراجات الهوائية كلما كان متاح ذلك، والتوعيه بالترشيد في استهلاك المياه.


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