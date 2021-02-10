ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

استنوني بكرة.. ريهام عبد الحكيم ضيفة أبلة فاهيتا وتروج للحلقة على طريقتها الخاصة.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:20 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

روجت المطربة ريهام عبد الحكيم لحلقتها مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، ونشرت صورة لهما سويا عبر حسابها على إنستجرام.


وكتبت"عبد الحكيم":استنوني بكرة مع حبيبتي أبلة فاهيتا  الساعة 11 مساء".


وغازلت المطربة ريهام عبد الحكيم، مقدم برنامج التاسعة، أثناء لقائهما للبرنامج المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء امس الأربعاء. 


ووجهت عبد الحكيم، أثناء اللقاء حديثها للمقدم البرنامج، قائلة :"صوتك حلو اوي، وبحب اسمعه"، ليرد عليها مقدم البرنامج، مؤكدا انه "لو غنيت صوتي هيبقى وحش ومش هينفع"، ليدخلا في نوبة ضحك. 


قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن الخوف يلزمني لمجرد التفكير في غناء لام كلثوم، مضيفة أن الأمر ليس سهلا والأمر يحتاج ترميز ومهارة عالية جدا. 


وأكدت عبدالحكيم، في حوارها لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه لابد ان يغني الفنان بطريقته الخاصة الاغاني المختلفة للغير وخاصة ام كلثوم، مشيرة إلى أن صوت ام كلثوم من الصعب جدا تقليده.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كندا علوش عن حلقة أبلة فاهيتا: تفتكروا مين إللي مضحكني كده

على طريقة عائم في بحر الغدر.. بافو يشعل برنامج أبلة فاهيتا

لينا شماميان تبهر جمهور أبلة فاهيتا بـ ليلة عيد .. فيديو

رد فعل غريب من الجمهور بعد رقص أبلة فاهيتا على أغنية لـ لينا شماميان

خيانة.. شاهد مقلب ريهام عبد الغفور لوالدتها مع ابلة فاهيتا على الهواء

ايه الحلاوة دي.. ابلة فاهيتا تعلق على صورة ريهام عبد الغفور ونجلها

ترشيحاتنا

تأجيل الدراسة بسبب كورونا.. أحمد موسى يحسم الجدل

خضع لعملية معقدة.. تعرض حارس الوداد المغربي لاعتداء بالسلاح الأبيض

موعد جديد لمباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك .. تفاصيل

بعد زلزال بقوة 7.7 ريختر.. نيوزيلندا تحذر المواطنين من تسونامي

جمعت تبرعات للفسح .. نهاية مؤثرة لسيدة ادعت إصابتها بالسرطان.. شاهد

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الشاي

بطلة كليب بتكلم جد.. لن تصدق ما ستعرفه عن هذه السيارة | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟