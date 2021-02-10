مرض غامض يهدد العالم بعد كورونا .. تفاصيل

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد تفاصيل مرض غامض يصيب الرجال بأعراض خطيرة في تنزانيا.





ووفقأ للتقرير فإن السلطات الصحية فى جنوب تنزانيا اكتشفت مرضا غامضا " فتاكا " أصاب 50 رجلا وتسبب فى وفاة 15 شخصا حتى الآن .





وتعرض المصابون الى تقيؤ دم وعانوا من الغثيان ولقوا حتفهم لدى وصولهم إلى المستشفى وهذا المرض لم ينتشر بشكل كبير لكنه حدث فى منطقة إيفومبو " جنوب البلاد " فقط.





واستبعدت وزارة الصحة تفشيه وتحدثت عن إجراء اختبارات لعينات من دم المرضى ومياه الشرب فى المنطقة بحثا عن آثار تلوث بالزئبق والفحوصات السريرية الأولية كشفت أن المرضى ومعظمهم من الرجال يعانون من قرحة فى المعدة وأمراض الكبد .



