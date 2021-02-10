محافظ الإسماعيلية يحفز لاعبي الإسماعيلي قبل مباراة الاتحاد.. ويعدهم بصرف مكافأة ..فيديو

أذاعت فضائية "تن"، لقطات من زيارة اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، لـ لاعبي الإسماعيلي مطالبا إياهم بتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد المقبلة.
وقال "بشارة"، أثناء لقائه لاعبي الإسماعيلية خلال مران اليوم، الأربعاء، "فرحوا جمهور الإسماعيلي في الإسماعيلية، وفي مصر كلها، وليكم مكافأة".
وأضاف بشارة أثناء مقابلته نجم الإسماعيلي الكابتن علي أبو جريشة، أن الإسماعيلي كان فريق الأحلام خلال نهاية الستينيات وضم "أبو جريشة وميمي درويش وأميرو وحسن مختار وبازوكا".
ووجه حديثه إلى اللاعبين، قائلًا "انتوا في الإسماعيلي كفريق تمتلك الإمكانيات والقدرات وايضا الطموح لتحقيق الافضل للنادي وللجماهير ولازم تفرحو أهل الإسماعيلية وجمهوركم في مصر كلها"، مشيرا إلي أن الإسماعيلي يمتلك جمهورا كبيرا منتشر في مصر كاملة.
وتابع أن جميع النتائج المميزة للفريق سيعقبها مكافآت مميزة قائلا "انا مازلت بطالب بنتائج مميزة للفريق عشان نفرح أهل الإسماعيلية".