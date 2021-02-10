محافظ الإسماعيلية يحفز لاعبي الإسماعيلي قبل مباراة الاتحاد.. ويعدهم بصرف مكافأة ..فيديو

وقال "بشارة"، أثناء لقائه لاعبي الإسماعيلية خلال مران اليوم، الأربعاء، "فرحوا جمهور الإسماعيلي في الإسماعيلية، وفي مصر كلها، وليكم مكافأة".





وأضاف بشارة أثناء مقابلته نجم الإسماعيلي الكابتن علي أبو جريشة، أن الإسماعيلي كان فريق الأحلام خلال نهاية الستينيات وضم "أبو جريشة وميمي درويش وأميرو وحسن مختار وبازوكا".



