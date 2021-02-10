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محافظات

اجتماع تنسيقي لتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى بالإسماعيلية.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:41 م
المهندس أحمد عصام،
المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية
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انجي هيبة
عقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسته وبحضور مندوب الهيئة الهندسية للجيش الثانى الميداني، واللواء عمر  إدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قرى مركز القنطرة شرق وممثلى الجهات المعنية  لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " بـ١٦ قرية و٣٧ تابعا بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق. 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الاحتياجات التي يجب توفرها لتحقيق أهداف مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة لمواطنى مركز ومدينة القنطرة شرق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على اليات العمل والتنفيذ لضمان انجاز الاعمال المستهدفة بشكل دقيق وفى وقت قياسى مع التأكيد على ضرورة وصول الخدمات والدعم لمستحقيه.

وتشمل المبادرة تطوير 16 قرية و37تابعا من خلال إنشاء ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإنشاء شبكات طرق حديثة وإعادة رصف الطرق المتهالكة، وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعى، وإنشاء مراكز شباب جديدة بجانب رفع كفاءة المراكز القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة وصيانة المدارس القائمة، كما تشمل المبادرة صيانة وتشطيب وتسقيف أو إعادة بناء المنازل كل على حسب حاجته.

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اجتماع تنسيقي لتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى بالإسماعيلية.. شاهد
اجتماع تنسيقي لتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى بالإسماعيلية.. شاهد
اجتماع تنسيقي لتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى بالإسماعيلية.. شاهد
اجتماع تنسيقي لتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى بالإسماعيلية.. شاهد
اجتماع تنسيقي لتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى بالإسماعيلية.. شاهد
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