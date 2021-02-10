عزة مصطفى: الجلالة مدينة سياحية عالمية بأياد مصرية

خصصت الإعلامية عزة مصطفى حلقة اليوم من برنامج " صالة التحرير" ، لتقديمها من داخل مدينة الجلالة المطلة على خليج السويس، موضحة أن الجلالة مدينة سياحية عالمية بأياد مصرية، مؤكدة أن المدينة يوجد بها فرص عمل كثيرة للشباب.









وأضافت عزة خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المدينة يوجد بها أجود أنوع الرخام، وطلبت من المواطنين شراء الرخام من مدينة الجلالة.









ولفتت إلى أن المدينة يوجد بها رخام من أجود الأنواع في العالم، وهناك أشكال و ألوان مختلفة.









وأشارت إلى أنها تمثل كنوزا من الرخام نظرا لما يتوافر فيها من أشياء مبهرة ، وتحدثت مع مجموعة من المهندسين الموجودين فى المدينة.









وأوضحت أنها عرضت حلقة سابقة من نفس المكان، وكانت المنطقة جبالا و لكنها اليوم أصبحت شيئا مختلفا.