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شاهد.. السيناتور جيمي راسكين رئيس فريق الادعاء يبكي خلال محاكمة دونالد ترامب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:21 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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عادل نصار
بثت قناة الغد لقطات، لحظة بكاء النائب الأمريكي جيمي راسكين، أثناء عرض قضية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب وتحريضه على اقتحام مبنى الكونجرس يوم  6 يناير الماضي لعدم الاعتراف بنتائج فوز جو بايدن.

وكان ترامب قد حرض أنصاره على اقتحام الكونجرس، في يناير لعدم التصديق على نتائج الانتخابات التي أفرزت فوز الديمقراطي جو بايدن.

من جانبه، أقر مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء في ختام عملية تصويت دستورية محاكمة ترامب، والمتهم بتحريض أنصاره على اقتحام الكونجرس حينذاك.

وقال راسكين: "لا يمكن أن يكون هذا هو مستقبل أمريكا،، لا يمكن أن يكون لدينا رؤساء يحرضون على العنف ضد الحكومة والمؤسسات لأنهم يرفضون إرادة الشعب".

جدير بالذكر أن بايدن بدأ مهام عمله رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير المنصرم.
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