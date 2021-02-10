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تعليم

خاص .. رئيس جامعة القاهرة يوجه رسالة مهمة للاعبي الأهلي قبل مباراة غدٍ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:49 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت - رئيس جامعة القاهرة
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مريم عزت

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، رسالة تحفيزية للاعبي النادي الأهلي قبل اللقاء المرتقب غدا أمام فريق بالميراس البرازيلي لتحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية والفوز بالميدالية البرونزية.

 وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، إنه يشجع النادي الاهلي ويتمنى فوزه لرفع اسم مصر عاليا وبما يليق بمكانة مصر التاريخية ، وكذلك التاريخ الكبير الذي يحظى به النادي الاهلي والبارز في اللقاءات الدولية. 

 وأضاف الخشت، إن اللاعبين لو تخلوا عن الخوف سوف يقدمون عرضا رائعا وكلمة السر اليوم هي القلب الشجاع مع توزيع الجهد على الوقت لتعويض فرق التحمل البدني .

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ونجح النادي الأهلي في إثبات نفسه كممثل مشرف للوطن وللقارة الأفريقية بأكملها، في مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني، التي خسرها بهدفين نظيفين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام الفريق البافاري الذي تفوق على كل كبار القارة وعلى رأسهم برشلونة.
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