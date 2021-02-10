خاص .. رئيس جامعة القاهرة يوجه رسالة مهمة للاعبي الأهلي قبل مباراة غدٍ





وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، رسالة تحفيزية للاعبي النادي الأهلي قبل اللقاء المرتقب غدا أمام فريق بالميراس البرازيلي لتحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية والفوز بالميدالية البرونزية .





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، إنه يشجع النادي الاهلي ويتمنى فوزه لرفع اسم مصر عاليا وبما يليق بمكانة مصر التاريخية ، وكذلك التاريخ الكبير الذي يحظى به النادي الاهلي والبارز في اللقاءات الدولية.





وأضاف الخشت، إن اللاعبين لو تخلوا عن الخوف سوف يقدمون عرضا رائعا وكلمة السر اليوم هي القلب الشجاع مع توزيع الجهد على الوقت لتعويض فرق التحمل البدني .