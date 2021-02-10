ميسرة مدحت: مدينة الجلالة بها أجود أنواع الرخام بالعالم

قال المهندس ميسرة مدحت، مدينة التخطيط الإنتاجي لمدنية كنور الرخام والجرانيت في منتجع الجلالة، إن مدينة الجلالة بها أجود أنواع الرخام بالعالم، موضحًا أن المواطنون يجدون ما يريدون فى مدينة الجلالة.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن هناك فرص عمل كثيرة فى مدينة الجلالة للشباب المصري.





وكشف أن مدينة الجلالة كانت عبارة عن صحراء منذ أقل من 4 سنوات، موضحًا أن ما تم حتى أصبحت بهذا الشكل فى عامين.





وأكد أن مدينة الجلالة أصبحت عامرة بالعديد من العمال، والأيدي العاملة، والآلات، والإنتاج، باستخراج كل الكنوز، التي كانت كامنة على مدار الزمان في هذه المنطقة.





ولفت إلى أن مدينة الجلالة تشتهر بأنها واحدة من أهم المناطق السياحية الآن، لأنها تطل على ساحل البحر الأحمر، مشيراُ إلى أنها منطقة صناعية تضم مصنع الرخام الأول بالشرق الأوسط من حيث حجم الإنتاج ، وحجم المساحة.





وذكر أن مصنع الرخام يُعتبر ترتيبه الثالث على مستوى العالم ، وذلك من حيث حجم الإنتاج، وما ينتجه من رخام وجرانيت، منوهاُ إلى مدينة الجلالة التي باتت مقوماتها تزداد باحتوائها على مناطق سياحية جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى منطقة الرخام الصناعية الجديدة .





وأوضح أن مدينة الرخام هي أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط ، فهي مدينة متكاملة من رخام وجرانيت، على أرض مصرية، فهي تتكون من 14 مصنعًا لصناعة الرخام والجرانيت ومستلزمات الإنتاج، ومستلزمات المنتجات الخرسانية التي تسد احتياجات العالم ، واحتياجات الدولة المصرية في السوق المحلي والسوق العالمي.