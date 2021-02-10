مهندس بمدينة الجلالة: الطاقة الإنتاجية للمصنع الرخام تصل إلى 10 آلاف متر يوميا

قال المهندس ميسرة مدحت، مدير التخطيط الإنتاجي لمدينة كنوز الرخام والجرانيت في منتجع الجلالة، إن المدينة مكونة من 14 مصنعا، من ضمنها 8 للرخام وأخرى للجرانيت والمنتجات الخرسانية.
وأضاف خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن حجم العمالة في المصنع الواحد يصل إلى 600 عامل ومهندس، وأن تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وهناك 7 مصانع يعملون حاليًا.
ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الواحد تصل إلى 10 آلاف متر يومي، أن مدينة الرخام بمدينة الجلالة تتميز بتصميمات جذابة، أن المدينة تنتج رخاما مصريا بأجود الأنواع، مشيرا إلى أن المصانع تتيح خيار تنفيذ تصميمات الرخام التي يرغبها العملاء.
وأكد أن حجم الإنجازات الذي تحققه مصانع مدينة الرخام يشجع الشباب على بذل مزيد من الجهود والتفاني في العمل.
وكشف أن مدينة الجلالة كانت عبارة عن صحراء منذ أقل من 4 سنوات، موضحًا أن ما تم حتى أصبحت بهذا الشكل فى عامين.
وأكد أن مدينة الجلالة أصبحت عاملة بالعديد من العمال، والأيدي العاملة، والآلات، والإنتاج، باستخراج كل الكنوز، التي كانت كامنة على مدار الزمان في هذه المنطقة.
ولفت إلى أن مدينة الجلالة تشتهر بأنها واحدة من أهم المناطق السياحية الآن، لأنها تطل على ساحل البحر الأحمر، مشيراُ إلى أنها منطقة صناعية تضم مصنع الرخام الأول بالشرق الأوسط من حيث حجم الإنتاج ، وحجم المساحة.
وذكر أن مصنع الرخام يُعتبر ترتيبه الثالث على مستوى العالم ، وذلك من حيث حجم الإنتاج، وما ينتجه من رخام وجرانيت، منوهاُ إلى مدينة الجلالة التي باتت مقوماتها تزداد باحتوائها على مناطق سياحية جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى منطقة الرخام الصناعية الجديدة .
وأوضح أن مدينة الرخام هي أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط ، فهي مدينة متكاملة من رخام وجرانيت، على أرض مصرية، فهي تتكون من 14 مصنعًا لصناعة الرخام والجرانيت ومستلزمات الإنتاج، ومستلزمات المنتجات الخرسانية التي تسد احتياجات العالم ، واحتياجات الدولة المصرية في السوق المحلي والسوق العالمي.