مهندس بمدينة الجلالة: الطاقة الإنتاجية للمصنع الرخام تصل إلى 10 آلاف متر يوميا

قال المهندس ميسرة مدحت، مدير التخطيط الإنتاجي لمدينة كنوز الرخام والجرانيت في منتجع الجلالة، إن المدينة مكونة من 14 مصنعا، من ضمنها 8 للرخام وأخرى للجرانيت والمنتجات الخرسانية.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن حجم العمالة في المصنع الواحد يصل إلى 600 عامل ومهندس، وأن تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وهناك 7 مصانع يعملون حاليًا.





ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الواحد تصل إلى 10 آلاف متر يومي، أن مدينة الرخام بمدينة الجلالة تتميز بتصميمات جذابة، أن المدينة تنتج رخاما مصريا بأجود الأنواع، مشيرا إلى أن المصانع تتيح خيار تنفيذ تصميمات الرخام التي يرغبها العملاء.





وأكد أن حجم الإنجازات الذي تحققه مصانع مدينة الرخام يشجع الشباب على بذل مزيد من الجهود والتفاني في العمل.