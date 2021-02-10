ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جوت تالنت.. تكريم طالبة التجارة الاولى في مسابقة الرسم بجامعة القناة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:11 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
Advertisements
انجي هيبة
استقبل اليوم الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الطالبة مريم عصام بالفرقه الثانية بكلية التجارة والفائزه بالمركز  الأول بمسابقة الرسم  "جامعة جوت تالنت".

وتعد أول مسابقة تجمع المواهب الطلابية بكليات الجامعة عبر الفيديو كونفرانس نظرًا لتداعيات مجابهة فيروس كورونا كوفيد 19.

جاء ذلك دعمًا من جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور أحمد زكى، رئيس الجامعة، بضرورة تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم من خلال المشاركة بالأنشطة الطلابية والمسابقات التى تنظمها الجامعة لاكتشاف المواهب.

مؤكدًا أن الجامعة مليئة بالمواهب الشابة التى تستطيع رفع إسمها عاليًا في كافة المحافل.

جوت تالنت.. تكريم طالبة التجارة الاولى في مسابقة الرسم بجامعة القناة
جوت تالنت.. تكريم طالبة التجارة الاولى في مسابقة الرسم بجامعة القناة
جوت تالنت.. تكريم طالبة التجارة الاولى في مسابقة الرسم بجامعة القناة
جوت تالنت.. تكريم طالبة التجارة الاولى في مسابقة الرسم بجامعة القناة
جوت تالنت.. تكريم طالبة التجارة الاولى في مسابقة الرسم بجامعة القناة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المركز الأول 450 جنيها.. تفاصيل مسابقة جامعة القاهرة للتصوير

جامعة القاهرة تنظم مسابقات فنية للطلاب أون لاين.. تفاصيل

بحضور الخشت.. افتتاح ندوة "قصة كتابين" لـ أحمد أبو الغيط بجامعة القاهرة

جوائز مالية.. تعرف على تفاصيل مسابقة التصوير الأونلاين بجامعة القاهرة

لطلاب جامعة القاهرة ...تعرف على كيفية الاشتراك بمسابقة الاشغال اليدوية اون لاين

بانوراما جامعة بني سويف في يوم بدء دورات التحول الرقمي وافتتاح صالة للألعاب الفردية

ترشيحاتنا

خضع لعملية معقدة.. تعرض حارس الوداد المغربي لاعتداء بالسلاح الأبيض

قرار سعودي عاجل بإغلاق مساجد بسبب كورونا

الحكومة: توفير لقاحات لجميع الفرق الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات

ضبط محاسب أعلن استعداده لممارسة الفجور عبر الفيس بوك

تأكيدا لـ صدى البلد.. الحكومة تنفي رسميًا تأجيل الدراسة وتعليق الامتحانات

الحكومة: لا نية لهدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت جريء.. ناهد السباعي تثير الجدل برفقة كلبها

طريقة عمل الجلاش بالفراخ.. خطوة بخطوة

زيادة جديدة في أسعار بيجو 3008 بمصر