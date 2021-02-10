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رياضة

فريق السلة 14 بنات بنادي سموحة يعبر الجزيرة إلى القمة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:07 م
صدى البلد
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حسام الحارتي

حصد فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 14 سنة(أ) بنات بقيادة الكابتن محمد يونس العلامة الكاملة وقمة المجموعة في إطار الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية وحقق فوزه الخامس علي التوالي وتغلب علي نظيره الجزيرة 69/58 ليحتل قمة المجموعة ويصعد إلى الدور قبل النهائي.


وكان الفريق قد حقق الفوز علي نظيره الأوليمبي 47/9 ثم شباب بلقاس 50/24 ثم دسوق 64/13 ثم طنطا 70/13.


وأوقعت القرعة الفريق ضمن فرق المجموعة الرابعة والتي تضم فرق الأوليمبي وشباب بلقاس ودسوق والجزيرة وطنطا علاوة علي سموحة وتقام مبارياتها علي صالة نادي سموحة وتصعد الفرق الثلاثة الأولى إلى الدور قبل النهائي. وكان الفريق قد حصد لقب بطولة دوري منطقة الإسكندرية بعد تغلبه علي نظيره سبورتنج بمجموع اللقاءات 3/1.


يضم الفريق النجمات: ريناد طارق وهيا محمد وهانيا محمد وجويرية محمد ومديحة أحمد وندى يحيي وحور ميسرة وجودي محمد وزينة ماهر وجنة أحمد ومنار عماد وجني علي وكارما أحمد وملك هيثم وهنا عمرو فرح محمد ومايا مصطفي وزينة أحمد وجومانة أسامة وحبيبة عمرو.


بينما يضم الجهاز الفني الكابتن محمد يونس مدرب والكابتن خالد مصطفى مدرب مساعد والكابتن آلاء مظهر إداري والكابتن عبير أبو السعود أحمال بدنية ود ايمان الجوهري طبيب والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم تحت إشراف الكابتن أيمن إبراهيم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن ناجي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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