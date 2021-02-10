جمعت تبرعات للفسح .. نهاية مؤثرة لسيدة ادعت إصابتها بالسرطان.. شاهد

خدعت سيدة أربعينية 600 شخص تعاطفوا معها من خلال صفحة أنشأتها لجمع التبرعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث جمعت منهم 45000 جنيه إسترليني بغرض القيام برحلات تسوق في بريطانيا واسبانيا.









ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية التقطت نيكول الكباس، 42 عامًا، صورًا مزيفة من المستشفي وتقارير تدعم إصابتها بسرطان المبيض لخداع المتبرعين الذين تأثروا بشدة لقصتها.









أقنعت السيدة المتبرعين بأنها تتلقي علاجا كيميائيا مرهقا وجراحة تلو الأخرى ب لغة عاطفية تلعب من خلالها على مشاعرهم حتى ظهر أحد الأشخاص وأثبت أن الصورة التي نشرتها وهي مستلقية على السرير في المستشفي كان قبل عام بعد إجرائها لعملية المرارة.









وفي المحكمة أنكر صديق السيدة السابق، استشاري أمراض النساء، نيكولاس همفري، ادعاءاتها بإصابتها بالسرطان حيث أبلغ عنها بعدما اكتشف لعبتها القذرة من خلال ورق الحائط المميز خلفها للمستشفى.





وحكم القاضى على السيدة بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر، معلقًا: « قدمت تفاصيل وروايات مصورة عن العلاجات التي كنت تتلقيها كذبًا لاقتناع الناس بإصابتك بالسرطان في حين أنك تستمتعين برحلات التسوق والكماليات ولعب القمار؛ لا يمكنك تبرير تصرفك».







